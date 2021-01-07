ملعقة من الفلفل الأبيض تمنحك 8 فوائد صحية غير متوقعة

تناول ملعقة يوميا من الفلفل الأبيض يؤدى إلى 8 فوائد صحية غير متوقعة، في مقدمتها أنه يساعد على محاربة قرحة المعدة والصداع بالإضافة إلى التحكم فى ضغط الدم، وإليك أبرز فوائد إضافته لأطباق طعامك وفقا لما يقدمه موقع بلد سكاى الهندى

1-يمنع قرحة المعدة:



يحتوي الفلفل الأبيض على السيميتيدين الذي يحسن من تأثير إفراز حمض المعدة لسهولة هضم الطعام. ومع ذلك ، فإن الفلفل الأبيض أقل فعالية 40 مرة من الهستامين ، الذي ينتج بشكل طبيعي في المعدة.





2. يعالج الصداع:

تحتوي هذه التوابل العطرية على مادة قلويدية تسمى بيبيرين وهي مفيدة للغاية في علاج الصداع والصداع النصفي عن طريق منع انتقال الألم إلى الدماغ.







3. يتحكم في ضغط الدم

البيبيرين والفلافونويد في الفلفل الأبيض يساعدان على إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة. كما أنها تساعد في تحسين الدورة الدموية.





4. يقلل من الإجهاد التأكسدي:

هذه التوابل ذات النكهة البيضاء لها خاصية مضادة للأكسدة بسبب وجود مادة البوليفينول. هذا يساعد الجسم على محاربة الجراثيم الغريبة والضارة التي تدخل الجسم.







5. يعالج مرض السكري:

البيبرين الموجود في الفلفل الأبيض فعال في تقليل نسبة السكر في الدم والحفاظ على نسبة السكر في الدم في الجسم. مزيج من الكركمين والفلفل الأبيض يعمل بشكل أفضل للتحكم في جلوكوز الدم.







6 يساعد على التقليل من ألم الأسنان:

المكون الرئيسي الموجود في الفلفل الأبيض له تأثير مضاد للالتهابات مما يساعد على تقليل ألم الأسنان ومشاكل الفم الأخرى.





7. يعالج البهاق

البهاق هو اضطراب جلدي يتعرف عليه فقدان التصبغ الطبيعي. البيبرين في الفلفل الأبيض يعزز الإنتاج الزائد للخلايا الصباغية التي بدورها تساعد في علاج الحالة





8. يساعد في إدارة الوزن:

الفلفل الأبيض يساعد على إنقاص وزن الجسم بسبب وجود مادة الكابسيسين. يحتوي المركب على تأثيرات مخفضة للدهون وتقليل الدهون ، مما يساعد على حرق الدهون دون تغيير الشهية للطعام.

