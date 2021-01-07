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وزير الشئون الخارجية السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 05:42 ص
وزير الدولة للشؤون
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي
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محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات تظهر لحظة تلقي وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

يأتي ذلك، بينما سجلت إصابات كورونا في السعودية انخفاضا دون الـ 100 الإصابة لأول مرة منذ 9 أشهر وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و180 حالة تعافٍ و7 حالات وفاة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن تقديم اللقاحات الخاصة بـ كورونا للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة وفق التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية. 

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على تويتر: "إشارة إلى ما يتم تداوله حول حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا يوم الاثنين الماضي في مركز اللقاحات بمحافظة جدة وحول أحقيته بأخذ اللقاح فإن الشخص مقيم متواجد بالمملكة بهوية مقيم النظامية وتحت كفالة إحدى الشركات الخاصة بمحافظة جدة وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة".

وشدّدت الوزارة على أن تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين يأتي ضمن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.

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