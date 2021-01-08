بعد قرار الرئيس السيسي.. ننشر أسماء النواب المعينين وموعد انعقاد البرلمان

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير.