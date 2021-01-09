وداعًا يا صديق العمر.. وليد توفيق ينعى المايسترو خالد فؤاد

نعى الفنان وليد توفيق، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية.









وكتب وليد توفيق، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا:"وداعًا يا صديق العمر #خالد_فؤاد في ذمه الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".









والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.









ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.







