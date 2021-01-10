التعليم الفني: طالب الجدارات يحصل على شهادة تؤهله للعمل بالخارج

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن خريج التعليم الفنى بعد تطبيق نظام الجدارات عليه، سيحصل على شهادتين، منهما شهادة بالمهارات التي تؤهله للعمل داخل وخارج مصر.
وتابع خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن نظام الجدارات بالتعليم الفنى، يتمثل في أن المناهج المبنية على نظام الجدارات للتعليم الفنى، تعبر عن مجموعة من المهارات، لتأهيل الخريجين على القيام بالمهن الصناعية، الزراعية، الفندقية.
وأضاف: يهدف أيضا إلى بناء السلوكيات الجيدة، مثل الحفاظ على البيئة، السلامة المهنية، والانضباط في أداء المهن، كما أنه يعالج المشاكل التى يعاني منها الخريجين والتى تؤثر على الأعمال بشكل عام.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه سيتم تغيير طريقة تقيم طلاب التعليم الفنى "الامتحان العملى".
ولفت محمد مجاهد، إلى أنه يتم تطبيق نظام الجدارات فى 50 منهجا بـ 105 مدارس، والعام القادم سيصل تطبيقه لـ 400 مدرسة فنية.