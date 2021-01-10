التعليم الفني: طالب الجدارات يحصل على شهادة تؤهله للعمل بالخارج

وتابع خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن نظام الجدارات بالتعليم الفنى، يتمثل في أ ن المناهج المبنية على نظام الجدارات للتعليم الفنى، تعبر عن مجموعة من المهارات، لتأهيل الخريجين على القيام بالمهن الصناعية، الزراعية، الفندقية.





وأضاف: يهدف أيضا إلى بناء السلوكيات الجيدة، مثل الحفاظ على البيئة، السلامة المهنية، والانضباط في أداء المهن، كما أنه يعالج المشاكل التى يعاني منها الخريجين والتى تؤثر على الأعمال بشكل عام.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه سيتم تغيير طريقة تقيم طلاب التعليم الفنى "الامتحان العملى".



