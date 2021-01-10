96 مليون جنيه لصيانة شبكات الغاز الطبية وتوفير مستلزمات المستشفيات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم اعتماد مبلغ 46 مليون جنيه مساهمة من المحافظة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة بالتعاون مع وزاره الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورفع كفاءة شبكات الغاز الطبية بمختلف المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة .

كما أعلن المحافظ عن اعتماد 50 مليون جنيه أخرى لتوفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

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وأوضح محافظ الشرقية أن هذه المساهمة المقدمة من المحافظة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ولمصابي فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك شبكة الغازات التي بحاجة إلى أعمال صيانة عاجلة وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك في ظل ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية لجهودهم المخلصة في رفع المعاناة عن المرضي وتوفير الرعاية الطبية لمصابي فيروس كورونا من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج الجديدة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وعلي جانب آخر، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أعمال إنشاء 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليار و493 مليون جنيه.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة اجمالية 12 مليارا و 356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و 194 محطة رفع بالإضافة إلي خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ومن جانبه أشار المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ عدد 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليار و 493 مليون جنيه حيث شملت تلك المشروعات أعمال توسعات شبكات إنحدار ببلبيس بتكلفة 53 مليون جنيه ، ومشروع صرف صحي غيتة بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بمنية سلمنت بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية اولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه، وانشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية ميت جابر تعمل بطاقة 5 الاف م3 / اليوم وبتكلفة 120 مليون جنيه ، ومشروع صرف صحي قري العدلية وتوابعها ( العدلية - ميت حبيب - ميت حمل - الشغابنة - كفر أكياد- سندنهور - قهلة الجبل - كفر العرب) والذي يشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.