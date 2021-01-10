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فن

انهيار شقيقة هادي الجيار بالبكاء خلال صلاة الجنازة في مسجد الشرطة.. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 12:46 م
هادي الجيار
هادي الجيار
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شروق ابراهيم -يارا عمرو- ايهاب اشرف -ابراهيم قنديل
انهارت شقيقة الفنان الراحل هادي الجيار بالبكاء خلال أداء صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
 
وحرص على حضور صلاة الجنازة كل من أشرف زكي، منير مكرم، فتوح احمد، محمد رياض  وهشام ماجد. 

وأعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وكان الفنان هادى الجيار انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي. 

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