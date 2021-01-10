بالصور.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاحد بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية ل"متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة " تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد .





حيث صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة أنه تزامنا مع الحدث تم متابعة اول حالات العزل المنزلي ميدانيا بشبين الكوم بحضوره والدكتورة امل عبدالوارث ، منسق عام مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي ، والدكتورة جيهان الشاذلي ، مديرة الاداره الصحيه بشبين ، والفريق الطبي بإدارة شبين الكوم .





واوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.



