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محافظات

بالصور.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا في المنوفية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:50 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاحد بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية ل"متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة  " تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد .

حيث صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة أنه تزامنا مع الحدث تم متابعة اول حالات العزل المنزلي ميدانيا بشبين الكوم بحضوره والدكتورة امل عبدالوارث ، منسق عام مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي ، والدكتورة جيهان الشاذلي ، مديرة الاداره الصحيه بشبين  ، والفريق الطبي بإدارة شبين الكوم .

واوضح  وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضاف أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي ، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .
بالصور.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا في المنوفية
بالصور.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا في المنوفية
بالصور.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا في المنوفية
بالصور.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا في المنوفية
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