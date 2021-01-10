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منوعات

شاهد.. لحظة وصول قوات الإنقاذ للصندوقين الأسودين للطائرة الغارقة في إندونيسيا

الأحد 10/يناير/2021 - 11:12 م
صدى البلد
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أحمد شريف

عثرت السلطات الإندونيسية على الصندوقين الأسودين للطائرة المحطمة في بحر جاوة.


وغرقت رحلة طيران سريويجايا SJ182 ، التي كانت تقل 62 راكبا وطاقم من بينهما 10 أطفال ، في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت 9 يناير.


وتظهر اللقطات التي نشرتها البحرية الإندونيسية غواصين يعثرون على قطع من طائرة بوينج 737 على طول قاع البحر.


وشوهد الغواص وهو يشير إلى القصاصات المعدنية والحطام الشبيه بالكابلات بينما يواصل البحث عن الجثث.


 ذكر وصف كتب على موقع إنستغرام الرسمي للبحرية الإندونيسية: "دون استسلام ، واصل فريق البحث والإنقاذ المشترك من مفرزة جلامانغكارا (دينجاكا) وخدمة الإنقاذ تحت الماء التابعة للبحرية الإندونيسية إجراء عمليات الغطس للعثور على ضحايا طائرة سريويجايا إير SJY182 الذين  تعرضت لكارثة ".

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