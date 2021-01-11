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منوعات

نتيجة سحرية.. تناول هذا المشروب مرتين ينقص الوزن أثناء النوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وفقًا للباحثين ، فإن شرب كوبين من شاي أولونغ يوميًا يمكن أن يساعدك على حرق الدهون أثناء النوم ، من خلال زيادة التمثيل الغذائي ليلا.

حيث يتأكسد الشاي الصيني مما يوفر فوائد صحية محددة بما في ذلك حرق الدهون ، وفقًا لباحثي جامعة تسوكوبا في اليابان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وطلب من مجموعة من المتطوعين الأصحاء شرب إما شاي أولونغ أو كافيين نقي أو دواء وهمي على مدى أسبوعين لدراسة كيف غيّر ذلك من تكسير الدهون.

أدى كل من الشاي الصيني الاسود والكافيين النقي إلى زيادة تكسير الدهون بنحو 20 في المائة مقارنة بالعلاج الوهمي ، لكن أولونغ استمر في العمل حتى مع نوم المتطوعين.

وقال البروفيسور "كومبي توكوياما" كبير الباحثين، إن الأولونغ يحتوي على مادة الكافيين ، والتي تؤثر على استقلاب الطاقة عن طريق زيادة معدل ضربات القلب، كما أنه يزيد من تكسير الدهون بشكل مستقل عن تأثيرات الكافيين.

يعتقد "توكوياما" أن شرب شاي أولونغ بانتظام بمقدار فنجانين يوميًا سيؤدي إلى حرق الدهون بشكل كبير، وقال إن فقدان الوزن أثناء النوم قد يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها - لكن شرب الشاي الصيني الاسود قد يساعدك على فعل ذلك.

وأوضح توكوياما أن "التأثيرات التحفيزية لشاي أولونغ على تكسير الدهون أثناء النوم يمكن أن يكون لها صلة إكلينيكية حقيقية للتحكم في وزن الجسم".

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