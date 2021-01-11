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حوادث

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:50 ص
غلق طريق الاسكندرية
غلق طريق الاسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة
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أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن اغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
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