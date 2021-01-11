أخبار التوك شو.. تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. وإيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي

تعرضت الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج المواجهة المذاع على قناة إكستر، لموقف محرج على الهواء، حيث عطست أثناء حديثها مع أحد الضيوف.





وقالت ريهام السهلي "عفوًا" وظلت تبحث عن منديل، وقام مخرج البرنامج بقطع الصورة عليها.









قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إنه بعد إعلان قرار وقف باسم سمرة ورحاب الجمل أمس، استيقظ اليوم صباحا وذهب الى جنازة هادي الجيار وبعدها اتصل احد الاصدقاء به وسأله إن كان في المنزل وبعدها تفاجأ بزيارة الطرفين مع بعضهما.





وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا لى وللنقابة والفنانين، مؤكدا ان كلا الفنانين اعترفا بخطئهما وتم الصلح بينهما، مشيرا الى ان الخلاف كان وقت غضب.





روى الفنان محمد صبحي، تفاصيل علاقته بالراحل هادي الجيار، قائلا إنه قدم في معهد التمثيل وكان معه نبيل الحلفاوي وهادي الجيار وسامي فهمي والعديد من الممثلين.





وأضاف محمد صبحي خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": هم من ابلغوني بخبر نجاحي في اختبارات معهد التمثيل، ومن هنا بدأت الصداقة ولمسة الحب بيننا.





قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أكد أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس وظهرت نتيجتها منذ قليل.





وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع علي القناه الأولى،أن وائل الابراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي ويتم وضعه في الصباح على سرير بدون تنفس صناعي، مشيرا الي ان وائل الابراشي اجري حتى الآن ثلاث مسحات الاولى ايجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية.



