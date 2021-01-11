أخبار التوك شو.. تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. وإيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي

تعرضت الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج المواجهة المذاع على قناة إكستر، لموقف محرج على الهواء، حيث عطست أثناء حديثها مع أحد الضيوف.
وقالت ريهام السهلي "عفوًا" وظلت تبحث عن منديل، وقام مخرج البرنامج بقطع الصورة عليها.
قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إنه بعد إعلان قرار وقف باسم سمرة ورحاب الجمل أمس، استيقظ اليوم صباحا وذهب الى جنازة هادي الجيار وبعدها اتصل احد الاصدقاء به وسأله إن كان في المنزل وبعدها تفاجأ بزيارة الطرفين مع بعضهما.
وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا لى وللنقابة والفنانين، مؤكدا ان كلا الفنانين اعترفا بخطئهما وتم الصلح بينهما، مشيرا الى ان الخلاف كان وقت غضب.
روى الفنان محمد صبحي، تفاصيل علاقته بالراحل هادي الجيار، قائلا إنه قدم في معهد التمثيل وكان معه نبيل الحلفاوي وهادي الجيار وسامي فهمي والعديد من الممثلين.
وأضاف محمد صبحي خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": هم من ابلغوني بخبر نجاحي في اختبارات معهد التمثيل، ومن هنا بدأت الصداقة ولمسة الحب بيننا.
قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أكد أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس وظهرت نتيجتها منذ قليل.
وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع علي القناه الأولى،أن وائل الابراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي ويتم وضعه في الصباح على سرير بدون تنفس صناعي، مشيرا الي ان وائل الابراشي اجري حتى الآن ثلاث مسحات الاولى ايجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية.
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن الفنانة يسرا في تحسن كبير، وندعوا لهم بالشفاء العاجل.
زف الدكتور أشرف عمر الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، بشرى سارة للمواطنين بشأن إمكانية انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الفقي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن منحنى انتشار وباء كورونا سينكسر مهما ارتفع عدد الإصابات متابعا أنه يجب إتباع سياسات جيدة لكي ينكسر المنحنى بشكل أسرع.
قال الملحن الكبير حلمي بكر، إنه لم يستمع إلى أغنية "الحفلة" الخاصة بالمطرب محمد فؤاد، معقبا: لو سمعتها كنت هقول الرأي..وأنا صاحب الرأي في أني اقول أي حاجة"، منوها إلى أنه واصي على حماية الذوق العام من الإنهيار.
وتابع: "بقى في حاجة جديدة منتشرة وهي لو عايز تشتهر خلي حلمي بكر يشتمك..لو عايز تنجح أغنية دون المستوى اتخانق مع حلمي بكر عشان تتشهر"، مضيفا: اعلم جيدا ان أغنية محمد فؤاد ستكون جيدة ولو أخطأ سيحاسب على هذا الخطأ.
وأكمل "بكر" خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": المهرجانات ماهي إلا دجل يتم على الجمهور، معقبا: كلمات المهرجانات المنحدرة ليست مشروعة ولكن حب الاستطلاع يجبرنا على الاستماع لهم.
كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،مشاكل شركتى سماد طلخا، وكفر الدوار للغزل والنسيج.
وأضاف توفيق، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى أحمد موسى، أنه وصلت شكاوى من التلوث والانبعاثات الناتجة عن شركة سماد طلخا، إضافة إلى انفجار حدث فى المصنع، إلى أن تم نقل المصنع لمكانه الأصلي بالسويس.
قالت الفنانة عايدة رياض،إن الراحل هادي الجيار كان انسانا بكل ما تحملة الكلمة وعملت معة الكثير من الأعمال آخرها مسلسل الاسطورة ومسلسل ليبي في الصعيد .
واضافت عايدة رياض خلال مداخلة هاتفية علي قناه الحدث اليوم ، ان الراحل هادي الجيار كان فنان جميل مؤكدة علي انة الان في مكان افضل من الذى نعيش فيه وكان هناك كلام بيننا قبل وفاته حتي نقوم بعمل فني جديد وكان اسمة مسلسل "ورد".
واوضحت عايدة رياض ، ان الراحل هادي الجيار كان فنانا من الفنانين الذى لا يعوضهم الزمن مرة اخري لافتة الي انه كان بسيطا ومتواضعا .
أكدت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية، أن مفاوضات سد النهضة اصطدمت اليوم بحجر عثرة جديد، ولكنها لم تفشل بشكل نهائي رغم كل الاستفزازات الإثيوبية المستمرة.
وقالت هبة البشبيشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، معتمدًا على أسلوب المراوغة.
قالت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه رغم تصاعد الموجة الثانية وانتشار فيروس كورونا بسرعة أكبر فإن الشواهد تؤكد هبوطها بصورة أسرع من الموجة الأولى، مشيرة إلى أن المواطن أصبح لديه وعى كافٍ ونحتاج إلى الاستمرار في الإجراءات الوقائية.
وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه أصبح هناك احتياج إلى الأكسجين لأنه من الممكن أن يؤخر فى احتياج المريض للخضوع لأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدة أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة عدم العلاج والعزل بالمنزل أو التوجه إلى المستشفيات.