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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-1-2021 بمحافظات مصر

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:17 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائلا للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 15 والعظمى  24
 
شبين الكوم  الصغرى 15 والعظمى 24
 
طنطا الصغرى 15 والعظمى 24
 
دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23
 
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23
 
مطروح الصغرى 11 والعظمى 22
 
السلوم الصغرى 11 والعظمى 22
 
سيوة الصغرى 10 والعظمى 24
 
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
 
دمياط الصغرى 14 والعظمى 22


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