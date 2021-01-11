درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-1-2021 بمحافظات مصر

كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائلا للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24 شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 24 طنطا الصغرى 15 والعظمى 24 دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23 الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23 بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23 مطروح الصغرى 11 والعظمى 22 السلوم الصغرى 11 والعظمى 22 سيوة الصغرى 10 والعظمى 24 بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22 دمياط الصغرى 14 والعظمى 22



