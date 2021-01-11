ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:19 ص
الطرق
الطرق
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة اليوم، الاثنين 11-1- 2021،
وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذى يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر، وذلك بسبب الشبورة.

وأظهر التطبيق كثافة متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وغلق لـ بعض الطرق، وأن الشبورة تتسبب فى منع الرؤية ولذلك على الجميع توخى الحذر.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشبورة تحاصر الطرق.. الإدارة العامة للمرور تمنع دخول السيارات على 5 طرق صحراوية بسبب انعدام الرؤية.. وتوجه نصائح للقيادة الآمنة في الطقس السيئ

بعد وضوح الرؤية.. إعادة فتح 3 طرق رئيسية وصحراوية | تعرف عليها

google earth.. كثافة متوسطة بطرق القاهرة والجيزة بسبب الشبورة

عودة حركة السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

المرور تغلق 6 طرق صحراوية بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

المرور تعيد فتح 3 طرق جديدة بعد زوال الشبورة

ترشيحاتنا

بكاء وصراخ| رد فعل صادم من روجينا عقب وفاة هادي الجيار.. فيديو

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن 10 مناطق حيوية بـ القاهرة اليوم

محمد شوقي: رمضان صبحي يمكنه التخلص من الضغط الجماهيري باستعادة مستواه

مرتفع ومنخفض.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص حالة الطقس ودرجات الحرارة

شعاع التابوت.. العثور على مخلوق بحري مخيف خلال رحلة صيد

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

عانقتهن في اللحظات الأخيرة.. حريق يودي بحياة أم وبناتها الثلاث والسبب مجهول