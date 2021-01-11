ربطه فى السيارة ..اعتقال شاب بتهمة تعذيب كلب فى هذه الدولة

التقط أحد المواطنين في شوارع كازاخستان مشهد لشاب يربط كلب فى سيارته عن طريق تعليقه من حبل فى عنقه ويتجول به فى الشارع في الساعات الأولى من الليل.





حسب ما ورد في صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، فإن سائق أجرة لاحظ أن احد الشبان يقوم بربط كلب من عنقه بحبل قوي، و يسحبه بالسيارة خلفه في مشهد تقشعر له الأبدان .





يروي السائق للشرطة فور حضورها لموقع الحادث، أنه أطلق آلات التنبيه ليحدث ضوضاء في المكان في محاولة لإيقاظ السكان لطلب الشرطة للقبض على ذلك المعتوه الذي يعبث بالأرواح .





على الفور حضرت الشرطة إلى مكان الواقعة و ألقت القبض على الشاب، و قامت بتحرير الكلب و إيداعه في مركز لعلاج الحيوانات بعد إصابة جلده بحروق بالغة و جروح في رأسه بسبب إرتطامها بالأرض .





جدير بالذكر أن كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المباني في الشارع ، قامت بكشف هوية المتهم و عجلت بالقبض عليه .