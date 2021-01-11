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رياضة

الاكتفاء بدور واحد.. اتحاد الكرة يبحث مع مديري الناشئين بالأندية مسابقات المراحل السنية.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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يسرى غازى

عقدت اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع مديري قطاعات الناشئين بأندية القسم الأول، عرضت خلاله اللجنة رؤيتها لمسابقات الناشئين.

كما استمعت إلى رؤية مديري قطاعات الناشئين والمشاكل التي تواجههم والبحث عن الحلول المناسبة من أجل ضمان تأدية القطاعات لرسالتها الرياضية والتربوية في المراحل السنية للناشئين.

كما اقتنع الحاضرون بجدوى الاكتفاء بدور واحد لمسابقات هذا الموسم نظرا للظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا باستثناء بطولتي الجمهورية لمواليد 2003 و2006 . 

كما وافقت اللجنة على توصيات المجتمعين بإضافة 5 لاعبين لقائمة كل مرحلة سنية ووضع خطة كاملة لشكل المسابقات للسنوات المقبلة. 

حضر اللقاء أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 و إمام محمدين محمد رضوان ومحمد جنيدي وأيمن عبد العزيز والمعتصم سالم ومحمود سليمان وأحمد شعبان وشامل حسين مديرو قطاعات الناشئين بأندية الاتحاد السكندري والمقاولون وغزل المحلة والزمالك وبيراميدز والجونة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وصلاح علي مقرر لجنة القطاعات بالاتحاد.
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