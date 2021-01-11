بعد انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا.. لماذا عاد أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وأُعير مرة أخرى؟ فيديو

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه، ولكن متى عاد ريان إلى النادي الأهلي وكيف ذهب مرة ثانية للإعارة؟





قصة أحمد ياسر ريان مع الأهلي





في الأول من أكتوبر من العام الماضي، تعاقد النادي الأهلي ، مع الجنوب أفريقي المخضرم بيتسو موسيماني، لمدة موسمين، قادمًا من نادي

ماميلودي صن داونز، لتولي منصب المدير الفني للفريق، خلفا للسويسري رينيه فايلر، ومنذ تلك اللحظات التى وصل فيها «الموس» إلى القلعة الحمراء وهو يحمل على عاتقه إعادة اللاعبين أصحاب المهارات إلى أحضان ناديهم مرة آخرى، وأبرزهم أحمد ياسر ريان.









حاجة المدير الفني للنادي الأهلي إلى مهاجمين حينما تولى المسؤولية دفعته للبحث عن أفضل اللاعبين الذين يمكنه الاعتماد عليهم في هذا المركز، الذي كان يُعاني الأهلى فيه لفترة طويلة، بعد المستوى «المتواضع» الذي قدمه مروان محسن، وفشل أليو بادجي في إقناع المدرب الجديد بأنه جدير بثقته.









توالت البطولات، التى نجح موسيماني في إحرازها للأهلي، فتمكن من حصد بطولة الدوري المصري، كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، الذي حصده على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ولكن ظلت حاجة المدير الفني للتعاقد مع كتيبة مهاجمين يتمتعون بالقوة والجاهزية في انطلاقة موسم 2021 كما هي.





إنتهاء إعارته للجونة





في يوم السبت الموافق 31 أكتوبر، أعلن أحمد ياسر ريان ، إنتهاء إعارته مع نادي الجونة، لذا قرر وقتها موسيماني إعادة ريان إلى بيته ولم يكن وقتها قد تعاقد الأهلي مع المهاجم والتر بوليا، ولكن قبل عودته للقلعة الحمراء، شارك ريان في 28 مبارة، بإجمالي 1845 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف، أحرز 2 منهم من علامة الجزاء، وصنع 25 فرصة محققة على المرمى.









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ولكن في ظل الزيادة في أعداد المهاجمين التى بات فيها النادي الأهلي، جعلت مشاركة أحمد ياسر ريان مرة آخرى كأساسي مع القلعة الحمراء صعبة للغاية، فلم يشارك ريان مع الفريق الأحمر بشكل أساسى سوى فى مباراة وحيدة أمام سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.





ويضم الأهلى 5 مهاجمين فى الوقت الراهن، ولا يمانع موسيمانى فى التخلى عن أحد المهاجمين فى الوقت الحالى، بسبب التخمة الموجودة فى هذا المركز، واللاعبين هم والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ريان، بخلاف وجود محمود كهربا وجونيور أجايى الذين يجيدان اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح، لذا وجد الأهلي أن يتخلى عن ريان وسط رغبة من اللاعب ايضًا لزيادة فرصة في المشاركة مع المنتخب الأوليمبي، وهو ما سرع من انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا.













كيف يغير ريان المبارايات؟





أكد أحمد ياسر ريان، لاعب منتخب مصر الأولمبي، على أن تغييره لمجريات المباراة عند مشاركته بديلا توفيق من الله ، مشيرا الى أن قرائته الجيدة للمباراة من الخارج تعطيه أفضلية فى إنهاء الهجمات بشكل جيد .





وقال ريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: «تغييري لمجريات المباراة عند المشاركة بديلا توفيق من الله، أي لاعب بديل لديه طاقة أن يدخل اللقاء ويعمل كل ما بوسعه».





وأكمل : «أقرأ مجريات المباراة من على الدكة قبل دخولي، وأعمل على العودة للأهلي والوصول للمنتخب الأول».













منتخب مصر، كان قد توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.





وتواجد خمسة لاعبين من منتخب مصر في التشكيل الأفضل لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، هم محمد صبحي واحمد رمضان بيكهام، ومصطفى محمد وعمار حمدي ورمضان صبحي .





هدف تاريخي في البرازيل





أحرز أحمد ياسر ريان تألق بإحراز الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في مرمى منتخب البرازيل في اللقاء الودي الذي يجمعهما الآن من ختام الدورة الدولية الودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية، وكان هدف ريان تاريخيًا، حيث فاز الأوليمبي بثنائية على نظيره البرازيلي للمرة الأولى.





إصابة ريان بكورونا





أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة ومنتخب مصر الأولمبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر ريان عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ما يفيد بإيجابية العينة الخاصة به لفحص فيروس كورونا.





أحمد ياسر ريان كان قد تواجد خلال الأيام الماضية بمعكسر المنتخب الأولمبي، حيث خاض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.





إعارة ثانية ولكن وجهة جديدة





أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.





وذكر الموقع الرسمي لـ نادي سيراميكا كليوباترا أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.









وتعتبر صفقة احمد ياسر ريان الأولى في التعاون بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.





أبرز رسائل ريان





قدم احمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي المعار لنادي كليوباترا، الدعم لزملائه بالقلعة الحمراء، قبل مباراة القمة أمام الزمالك، في نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر على نظيرة الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي.





وكتب ريان وقتها عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» : «جمهور الأهلي مش مستني أي فرحة في حياته قد الفرحة دي ، لأن الأهلي هو الحاجه الوحيده اللي بتنسيه همومه بتفرحه».





وأضاف: «90 دقيقة تخلي جمهور الأهلي يحلف بالجيل ده طول حياته.. رجالة وقد المسئولية وإن شاء الله تنزلوا تاكلوا النجيلة وتجيبولنا البطولة اللي غايبه عننا بقالها فتره عشان والله وحشتنا"، وتابع "كان نفسي والله ابقى معاكوا اشجعكم من المدرجات بس سامحوني بقى انتوا عارفين الظروف»، وذلك في إشارة إلى اصابته بفيروس كورونا التي تم إعلانها مؤخرًا.