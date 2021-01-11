شفاء الأنبا تادروس مطران بورسعيد من فيروس كورونا



خرج صباح اليوم الاثنين مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس ، من مستشفي أم النور بأرض الجولف بالقاهرة ، بعد تماثله تماما للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .







من جانبه، صرح القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن الأنبا تادرس قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في أواخر شهر ديسمبر 2020 ، وقد نصحه الاطباء بتلقى بروتوكول العلاج وعمل الفحوصات اللازمه وان يخضع لإشراف طبى على مدار الساعة لمتابعة الحالة أول بأول.





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وأكد القس أرميا ، أن مطران بورسعيد قد تعافى نيافته تمامًا وخرج فى صحبة القمص بولا سعد وكيل مطرانية بورسعيد ، وبعض من ابناءه الكهنة صباح اليوم الاثنين ، متوجهًا لمقر المطرانية بالقاهرة لقضاء فترة نقاهة وبعدها سيعود الى بورسعيد







وقال "أرميا" ، انه بعد إعلان خبر اصابة الانبا تادرس انهالت المكالمات من جميع الفئات للإطمئنان على صحة نيافته ، مؤكدا بأن الانبا تادرس يتوجه بخالص الشكر للواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاتصاله والاطمئنان على صحته ، ويتوجه بالشكر أيضا للواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد ، وبيت العائله ببورسعيد ، والعلماء الاجلاء اصحاب الفضيله رجال الازهر ووزارة الاوقاف وكافة الاجهزه الامنية والتنفيذية والشعبية والحزبية والنقابية ببورسعيد على السؤال الدائم على نيافته طيلة فترة مرضه.







كما توجه الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بخالص الشكر والتقدير للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية على تواصله الدائم والاتصال للسؤال على صحة المطران ، وذلك منذ دخوله للمستشفي وحتى تماثله اليوم للشفاء .





