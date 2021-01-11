علوم حلوان: استمرار الدراسة أون لاين.. ضوابط مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية العلوم.. ونقوم بعمل مسابقات وأنشطة طلابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

عميد علوم حلوان

* مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال "أبلكيشن زووم"

* استمرار الدراسة أون لاين من خلال المنصات التعليمية الخاصة بالجامعة

* الأنشطة الطلابية مستمرة أون لاين









قال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بقرارات رئيسة مجلس الوزراء بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها واستمرارها أون لأين وذلك فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا الدراسة داخل الجامعات والمدارس، وان كلية العلوم كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل العملية فى الفترة السابقة ولكن تقرر عودة مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا ابتداء من 14 يناير 2021 ولكن وفقا لشروط وضوابط يتم وضعوها.





صرح الدكتور عماد أبو الدهب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الكلية سوف تناقش الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا اون لاين من خلال ابلكيشن زوم وأن الكلية حددت ضوابط مناقشة الرسائل العلمية بحيث يكون حضور الطالب والدكتور المشرف على الرسالة فى جلسة على ابليكشن زوم وسوف يتم تسجيل نسخة من جلسة مناقشة الرسالة ويحتفظ بها فى الكلية لإجراء إجراءات التوقيع وتسجيل واعتماد الرسالة من الكلية .





وأضاف أن الدراسة تم استمرارها من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة ( مايكروسوفت تيم) وتم توفير المناهج لطلاب الدراسات العليا والتواصل معهم على المنصة التعليمية، وأشار أبو الدهب الى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الإلكترونية .





وأعلن عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ل "صدى البلد" أن الكلية مستمرة فى الانشطة الطلابية من خلال عمل مسابقات أون لاين وأنها تشهد تفاعل كبير بين الطلاب وأنها متاحة على صفحات رعاية الشباب الخاصة بالكلية ومن خلال الجروبات الخاصة بيهم على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا .





واستطرد الدكتور عماد أبو الدهب ل "صدى البلد" إلى أن هناك تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية ، كما أنه يتم تنسيق المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها.





صرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ل "صدى البلد" إلى أن الدراسة تسير بشكلها الطبيعي من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالجامعة وأن هناك تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على هذه المنصات، كما أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها إتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها.





وأشار أبو الدهب الى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الالكترونية، وأن المقررات الدراسية قد تم الانتهاء من معظمها إضافة إلى الأجزاء العملية، ولم يتبقّ إلا أجزاء نظرية بسيطة ويتم طرحها (أونلاين) من خلال المنصات الإلكترونية



جدير بالذكر أنه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة جميع المنتسبين للعملية التعليمية من "طلاب - أعضاء هيئة التدريس - عاملين" جامعة حلوان، وفي ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخميس الماضي الموافق 31/12/2020؛ أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، مجموعة من القرارات المهمّة.





وتتضمن هذه القرارات ما يلي:





1. استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line)، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.





2. يتم تأجيل الامتحانات كافة (عملي - تطبيقي - نظري) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي.





3. يتم كذلك تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة منتصف العام، وبالنسبة إلى المقررات التي تم الامتحان بها - في بعض الكليات - فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها.





4. يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات.





5. سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل.





6. إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام القادمة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لأي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.



