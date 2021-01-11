بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل كريمة الطبخ

طريقة عمل كريمة الطبخ

مقادير طريقة عمل كريمة الطبخ

2 كوب من الحليب (كامل الدسم)

نصف كوب من القشطة

ملعقة كبيرة من الطحين

ملعقة كبيرة من النشا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزبدة





طريقة عمل كريمة الطبخ





1- اخفقي الطحين مع الحليب والنشا والملح في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدًا.





2- ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة إلى هادئة مع التحريك، حتى يبدأ المزيج بالغليان و يتكاثف ويصبح سميكًا.





3- أضيفي القشطة وحركي المزيج بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين، حتى تتجانس المكونات جيدًا.