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مرأة

بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل كريمة الطبخ

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:52 م
طريقة عمل كريمة الطبخ
طريقة عمل كريمة الطبخ
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل كريمة الطبخ ضرورية للعديد من الوصفات والأكلات، بدلا من شرائها جاهزة حيث يمكن تحضير طريقة عمل كريمة الطبخ في المنزل بأقل التكاليف والمكونات في المنزل.

وقت الطهي : 20 دقيقة
يكفي لـ: 4 أشخاص

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كريمة الطبخ بمكونات بسيطة، لاستخدامها في العديد من الوصفات المختلفة.


طريقة عمل كريمة الطبخ
مقادير طريقة عمل كريمة الطبخ

2 كوب من الحليب (كامل الدسم)
نصف كوب من القشطة
ملعقة كبيرة من الطحين
ملعقة كبيرة من النشا
ربع ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة عمل كريمة الطبخ

1- اخفقي الطحين مع الحليب والنشا والملح في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

2- ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة إلى هادئة مع التحريك، حتى يبدأ المزيج بالغليان و يتكاثف ويصبح سميكًا.

3- أضيفي القشطة وحركي المزيج بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين، حتى تتجانس المكونات جيدًا.
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