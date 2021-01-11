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رياضة

مالانجو يضيف الهدف الثاني للرجاء أمام الإسماعيلي فى نصف نهائي البطولة العربية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:32 م
صدى البلد
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محمد رشاد
أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، الهدف الثاني أمام مضيفه الإسماعيلي، في إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

سجل الهدف بين مالانجو فى الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن ليتقبلها مهاجم الرجاء برأسية قوية فى مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي.

وسجل الهدف الأول محسن متولي من ركلة جزاء فى  الدقيقة  62 من زمن المباراة، بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي محمود متولي فى تشتيت الكرة لتضيع منه ويستغلها لاعب الرجاء فى دخول منطقة الجزاء ليضطر مدافع الدراويش لعرقلته.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقي انتهت بتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب لخوض لقاء الإياب الذي يقام اليوم، الإثنين. 
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