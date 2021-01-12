كلاكيت ثاني مرة.. زيادة جديدة في أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2021.. صور

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB للمرة الثانية خلال شهر يناير من العام الجاري، و قدرت الزيادة الأخير بمبلغ 2000 جنيه، وذلك لجميع الفئات المقدمة من هذه النسخة المجمعة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.





تستمد اكسنت RB موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 125 حصان، وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية يمكن للسيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 11.1 ثانية، بينما قدرت القياسات الهيكلية للسيارة على النحو التالي، فبلغ طولها 4370 مم، و عرض 1705 مم، وبإرتفاع 1455 مم، و مساحة تخزينية خلفية تقدر بـ 389 لتر، و تأتي بسعة خزان وقود يبلغ 43 لتر.





زودت اكسنت RB موديل 2021 بالعديد من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة ، و تمتعت الفئة الأعلى تجهيزا بحزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ومرايات جانبية كهربائية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 210.900 ألف جنيه بدلًا من 208.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 220.900 ألف جنيه بدلًا من 218.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DAB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 226.900 ألف جنيه بدلًا من 224.900 ألف جنيه.