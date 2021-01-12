ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا حركة تعاملات الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا انه تم التعامل مع 25 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23615 طن تشمل : 615 طن اسمنت و 4400 طن رمل و 3000 طن كسب صويا و 15600 طن يوريا.





وأشار البيان ، إلى ان حركة الوارد من البضائع العامة، بلغت 58433 طن تشمل : 27963 طن ذرة و 769 طن حديد و 3250 طن كسب عباد شمس و 21031 طن قمح و 5420 طن خردة . ‎





وأضاف البيان ،أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و بطاطس و بسلة و خس و فلفل و بطاطا و بقدونس و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( حبة البركة و ريحان و برسيم و بصل ) و فواكة ( فراولة و برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و هولندا و اليونان و مالطا و اسبانيا و باكستان و ايطاليا و امريكا و ايطاليا و سريلانكا و انجلترا.





وبلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2339 حاوية مكافئة .





وأوضح البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 125340 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94422 طنا .





ونوه إلى أنه غادر الميناء عدد 1 قطار مكون من 22 عربة بعد أن قام بتفريغ 22 حاوية مكافئة قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4191 شاحنة.





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