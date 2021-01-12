تزامنا مع الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2021.. 8 أدوات رقابية لعضو مجلس النواب

يذكر أن النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الاجرائية لمجلس النواب أعلنت فوز النائب حنفي الجبالي، رئيسا لبرلمان مصر 2021، بحصوله علي 508 أصوات من أصل 587 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.

وبدأ أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام والنواب المعينون، الإدلاء بأصواتهم في انتخاب وكيلي المجلس، وذلك بعدما انتهى الأعضاء المنتخبون على المقاعد الفردية من التصويت.





وعقب انتهاء عمليات التصويت سيتم إعلان الفائزين، حيث تؤكد المؤشرات حسم النائبين محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين مقعدي الوكيلين.



