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برلمان

تزامنا مع الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2021.. 8 أدوات رقابية لعضو مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
تزامنًا مع بداية أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2021 اليوم، كان يجب أن نوضح الأدوات أو الوسائل الرقابية البرلمانية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب؛ للحصول على معلومات عن الأنشطة الحكومة، حتى يتمكن من ممارسة مهامه الوظيفية فى الرقابة عليها، متمثلةً فى عدد من الوسائل منها ما نص عليه الدستور، ومنها ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويعرض "صدى البلد"، أبرز الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب فيما يلي:

- الأسئلة بتقديمه للوزير المختصة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.

- طلبات الإحاطة  بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية.

- البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه فى موضوع خارج جدول الأعمال.

- الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن.

- سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.

- طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما.

- الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.

- تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة فى قضية هامة وتصل الأدوات لتقديم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاؤه بالخيانة العظمى.

يذكر أن  النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الاجرائية لمجلس النواب أعلنت فوز النائب حنفي الجبالي، رئيسا لبرلمان مصر 2021،  بحصوله علي 508 أصوات من أصل 587 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11صوتا باطلا  و576 صوتا صحيحا.

وبدأ أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام والنواب المعينون، الإدلاء بأصواتهم في انتخاب وكيلي المجلس، وذلك بعدما انتهى الأعضاء المنتخبون على المقاعد الفردية من التصويت.

وعقب انتهاء عمليات التصويت سيتم إعلان الفائزين، حيث تؤكد المؤشرات حسم النائبين محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين مقعدي الوكيلين.

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