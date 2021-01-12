ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجنيه الإسترليني يقفز أمام العملات بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:58 م
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
Advertisements
قسم الاقتصاد
قفز الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، بعد أن أدت تصريحات لآندرو يلي محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.

وقال "بيلي" في تصريحات صحفية له اليوم إن هناك "الكثير من المشاكل" فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.

اقرأ أيضا:

وبعد تلك التصريحات صعد الاسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7 بالمئة إلى 1.3620 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.5 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب