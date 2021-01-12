الجنيه الإسترليني يقفز أمام العملات بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا

قفز الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، بعد أن أدت تصريحات لآندرو يلي محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.





وقال "بيلي" في تصريحات صحفية له اليوم إن هناك "الكثير من المشاكل" فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.





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وبعد تلك التصريحات صعد الاسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7 بالمئة إلى 1.3620 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.5 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو.