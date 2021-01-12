حنفي جبالي آخرهم.. قائمة رؤساء مجلس النواب الـ 43

ضمت قائمة رؤساء مجلس النواب 43 شخصًا، منذ أن أسسه الخديوي إسماعيل ، تحت مسمى مجلس شورى النواب، في عام 1866، آخرهم المستشار حنفي جبالي، الذي تم انتخابه رئيسًا للمجلس، اليوم.





وتعاقب على رئاسة مجلس النواب العديد من الشخصيات التاريخية، من بينهم من تولى بعدها منصب رئيس جمهورية، مثل محمد أنور السادات، ومن كان قائدًا لإحدى الثورات الخالدة، وهو سعد زغلول قائد ثورة 19.





وفيما يلي نستعرض قائمة رؤساء مجلس النواب على مر تاريخه..





- إسماعيل راغب باشا 25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867)

- عبد الله عزت باشا 28 يناير 1868-31 مارس 1870 ثم من (7 أغسطس 1876-16 مايو 1877).

- أبو بكر راتب باشا 10 يوليو 1871- 6 أغسطس 1871) ثم من (26 يناير 1873-24 مارس 1873).

- قاسم رسمي باشا (28 مارس 1878-21 أبريل 1878).

- جعفر مظهر باشا (24 أبريل 1878-27 يونيه 1878).

- أحمد رشيد باشا (26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879).

- حسن رستم باشا (18 مايو 1879-6 يوليو 1879).

- محمد سلطان باشا (18 ديسمبر 1881-26 مارس1882) ثم من (19 نوفمبر 1883-18أغسطس1884).

- على شريف باشا (7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884).

- عمر لطفي باشا (29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899).

- إسماعيل محمد باشا (3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902).

- عبد الحميد صادق باشا (10 أبريل 1902 - 30 يناير 1909).

- الأمير حسين كامل باشا (30 يناير 1909- 3 مارس 1910).

- محمود فهمي باشا (11 أبريل 1910-30 يونيو 1913).

- أحمد مظلوم باشا (8 ديسمبر 1913-17يونيو 1914) ثم (15 مارس 1924- 24 ديسمبر 1924).

- سعد زغلول باشا (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925) ثم (10يونيو 1926-22أغسطس 1927).

- مصطفى النحاس باشا (7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928).

-ويصا واصف باشا (20مارس 1928-18 يوليو 1928) ثم (11يناير 1930-21 أكتوبر 1930).

- محمد توفيق رفعت باشا (20يونيه 1931-29 نوفمبر 1934)

- أحمد زيور باشا (23 فبراير 1924-24 يوليو 1924) ثم (25 أكتوبر 1924-24نوفمبر 1924).

- محمد توفيق نسيم باشا (25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925) ثم من (11مايو1936-12مايو1936).

- حسين رشدى باشا (23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927).

- عدلي يكن باشا (3يناير 1930-22أكتوبر 1930).

- أحمد ماهر باشا (23مايو 1936-1فبراير 1938).

- محمود بسيوني (19مايو 1936-12أغسطس 1937) ثم (17نوفمبر 1937-7مايو1938).

- محمد بهي الدين بركات باشا (12 أبريل 1938-17نوفمبر1939).

- عبد السلام فهمي جمعة باشا (10مارس 1942- 14نوفمبر 1944) ثم من (16يناير 1950- 23مارس 1952).

- محمد حامد جوده باشا (18 يناير 1945-6نوفمبر 1949).

- محمد محمود خليل بك (8مايو 1938- 6 مايو 1942).

- علي زكي العرابي(7مايو1942- 19ديسمبر 1944) ثم من (17يونيو 1950- 10ديسمبر 1952).

- محمد حسين هيكل باشا (16يناير 1945-17يونيو 1950).

- عبد اللطيف البغدادي (22يوليو1957-4مارس 1958).

- محمد أنور السادات (21يوليو 1960-27سبتمبر1961) (26 مارس 1964- 12نوفمبر1968).

- محمد لبيب شقير (20يناير 1969-14مايو1971)

- حافظ بدوى (14 مايو 1971-7 سبتمبر 1971) ثم (11نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974)

- سيد مرعي (23 أكتوبر 1974- 3 نوفمبر 1978).

- صوفي أبو طالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر 1983).

- محمد كامل ليلة (5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984).

- رفعت المحجوب (23 يونيو 1984- 24 فبراير 1987) ثم (23 أبريل 1987-12 أكتوبر 1990).

- أحمد فتحي سرور (13 ديسمبر 1990- 1995) ثم (ديسمبر 1995- 2000) ثم (ديسمبر 2000- 2005) ثم (ديسمبر 2005 حتى 2010) ثم (2010 -2011).

- محمد سعد الكتاتني ( من يناير 2012 إلى يوليو 2012)

- علي عبد العال من يناير 2016 إلى 9 يناير 2021

- حنفي جبالي (2021..2026





وبعد انتخابه رئيسًا للبرلمان، ننشر السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجديد..





- مولده:

ولد في 14 يوليو 1949.





- مؤهلاته:

- ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

- دكتوراة في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".





- تدرجه الوظيفي:

- معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976

- مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977

- وكيلا للنائب العام في 6/8/1978

- وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

- مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

- عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

- مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

- مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

- مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983

- مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988

- رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996

- نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001

- رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا من سنة 2001 حتى سنة 2004

- رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018





- مؤلفاته

- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

- تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.