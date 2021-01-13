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محافظات

شاهد.. إزالة مخالفات بناء في المهد بغرب الأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:11 ص
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
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شمس يونس
صرّح العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأن الوحدة المحلية للمركز شنت حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية في المهد.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة  ٢ مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد.

،حيث تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية مشيمش بأرمنت الحيط أرض إصلاح زراعي ولتعذر دخول المعدات حفاظًا على الزراعات تمت الإزالة يدوي على كامل المسطح بمعرفة عمال مرافق أرمنت الحيط.

تمت الحملة تحت إشراف فتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤولي التنظيم والإصلاح الزراعي.

وبناحية أرمنت الوابورات تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م٢ بحوض الشروة أرض إصلاح زراعي وتم التحفظ على الطوب المستخدم حتى لا يتم استخدامه في المخالفة مرة أخرى.

تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز ومسئولي التنظيم والإصلاح الزراعي وحماية الأراضي.

وأوضح عاشور بأن تنفيذ الإزالات تم في المهد على كامل المسطحات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.
يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.
شاهد.. إزالة مخالفات بناء في المهد بغرب الأقصر
شاهد.. إزالة مخالفات بناء في المهد بغرب الأقصر
شاهد.. إزالة مخالفات بناء في المهد بغرب الأقصر
شاهد.. إزالة مخالفات بناء في المهد بغرب الأقصر
شاهد.. إزالة مخالفات بناء في المهد بغرب الأقصر
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