المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص سرقوا دراجة بخارية تحت تهديد السلاح بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى،اليوم، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجة بخارية من طالب ثانوي تحت التهديد بدائرة مركز منيا القمح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مباحث منيا القمح، من " عبد المنعم ت "17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى، مقيم قرية الصنافين،يفيد انه أثناء سيره بالطريق العام استوقفه 3 مجهولين وقامو بتهديدة بأسلحة واستولوا على دراجته البخارية، ولاذوا بالفرار.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز وتبين قيام " إيهاب ص " 27 سنة مكوجى، و" محمود ع " 25 سنة مبيض، و" أحمد ع " 26 سنة مبيض محاراة مقيمين دائرة منيا القمح بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهمم وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 38596 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح والتى أصدرت حكمها المتقدم.