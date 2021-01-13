مفاجأة.. شعر الخنزير يدخل في صناعة فرش الأسنان والحلاقة

قالت مديرية الطب البيطري بالقاهرة إن مخلفات المجازر هي المخلفات الناتجة عن ذبح الحيوان في المجزر، والتي لا يباع بعضها بالطرق المباشرة.









وأكدت أن هناك مخلفات حيوانية صالحة للاستهلاك مثل الكبد، والكليتين، والمخ، والدهن، والكرش، والأقدام، والطحال والرئتين والأمعاء، فهي صالحة للاكل وأيضا تقوم عليها بعض الصناعات مثل:- استخراج إنزيم الرنين renin enzyme من المعدة الرابعة للعجول الرضيعة (abomasum) وهو إنزيم هاضم ويستخدم في صناعة الأدوية، وكذلك استخراج المنفحة التي تدخل في صناعة الأجبان، وأيضا استخراج إنزيم البيبسين pepsin enzyme من معدة الخنزير، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتين، ويستخرج أيضا مادة الهيبارىين المضادة للتجلط من الأمعاء، بالإضافة إلى صناعة الخيوط الجراحية وأوتار الآلات الموسيقية من أمعاء الأغنام، كما تعتبر الأمعاء أغلفة طبيعية في صناعة السجق.









وأضافت: "أما المخلفات التي لا تؤكل مثل الجلود، والقرون، والأظلاف، والشعر، والصوف، والعظام، ومثل تلك المخلفات تدخل في العديد من الصناعات، فالعظام تحتوي على الكولاجين وهي المادة الأساسية في الحصول على الجيلاتين الذي يدخل في صناعة الحلوى والآيس كريم وكبسولات الدواء، وأيضا يستخرج الغراء من الجلود غير الصالحة للدباغة".









وتابعت: "ويستخدم شعر الخنزير في صناعة فرش الأسنان والحلاقة، ويستخرج من الصوف مادة اللانولين (زيت الصوف المصفى) الذي يستخدم في صناعة المراهم ومواد التجميل، ونحصل على الدهن من الطبقة تحت الجلد والدهن الكلوي ودهن الأمعاء، ويتم فصل الدهون إلى جليسرين وأحماض دهنية، ويستخدم الجلسرين في الصناعات الدوائية ومواد التجميل، أما الأحماض الدهنية فتستخدم في صناعة الصابون والمنظفات".







