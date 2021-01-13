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رياضة

الروبي: أداء مصر أمام تشيلي "مقبول"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:32 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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حسن العمدة

أكد حمادة الروبي نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق أن الفوز على تشيلي هام ومصيري للغاية مشددا على أن المنتخب التشيلي غير مصنف فى كرة اليد على الإطلاق.

وقال الروبي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "منتخب مصر يحتاج إلى الفوز بخمس مباريات حتى يتأهل لدور الثمانية وهذا نظام البطولة ومباراة تشيلي دفعة جيدة للاعبين وبداية مميزة لكسب الثقة".

وأضاف: "مستوي اللاعبين سيرتفع فى المباريات المقبلة ونتائج مباريات مصر والسويد ومقدونيا تحدد مشوار المنتخب فى البطولة ومباراة تشيلي ليس الإختبار الحقيقي".
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