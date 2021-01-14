كريم هنداوي ينضم إلى RC Eurofarm Pelister المقدوني

انتقل كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، إلى صفوف نادي RC Eurofarm Pelister المقدوني، ليمثله رسميًا، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرّر، أن يتم الأمر بشكل رسمي ويتم تقديم اللاعب عقب نهاية بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





ويخوض "كاتونجا" تحديًا جديدًا في الملاعب الأوروبية عقب فوزه مع ناديه "بشكتاش" التركي بالعديد من الألقاب المحلية.



