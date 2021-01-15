برلماني: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال الطاقة

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العامل للعمل بالغاز الطبيعى، قائلًا "قرار جيد يتماشى مع خطة الدولة نحو إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى".





وأوضح "إدريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظرًا للمميزات التي يتمتع بها بخلاف المواد الأخرى، مشيرًا إلى أنه من الطاقة النظيفة التي تساعد في الحفاظ على البيئة من الآثار السلبية الناتجة من المواد الأخرى.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن المواد الأخرى تؤثر بالسلب على البيئة بسبب عوادم السيارات مما قد يشكل خطورة على الدولة والمواطنين، مؤكدًا تجاوز الدولة تلك الآثار بمجرد الانتهاء من إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.





وتابع: "هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة تساعد في نهضة الدولة واللحاق بمصاف الدول في التقدم وتحقيق التنمية في كافة المجالات".





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.





وهو ما يأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.