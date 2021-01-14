مسئول: الفاتورة الإلكترونية تحدث تكاملا بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى





وأوضحت رشا عبد العال، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أنه جارى تحويل الإجراءات من اليدوية إلى إلكترونية داخل مصلحة الضرائب وخارجها، وهذا التحويل يشمل جميع الأنشطة.





وأشارت رشا عبد العال، إلى أن رقمنة الخدمات الضريبية تسهم فى تسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والتكلفة.





وأكدت معاونة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الإلكترونية تحدث تكاملا بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى.





وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق ، إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة.

قالت رشا عبد العال معاونة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تحقيق طفرة تكنولوجية كبيرة فى مصلحة الضرائب خلال فترة وجيزة.