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أخبار العالم

قبل تنصيب بايدن.. 18 ولاية تعزز واشنطن بأعداد ضخمة من الحرس الوطني

الخميس 14/يناير/2021 - 10:31 م
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
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شيماء مصطفى
بدأ الحرس الوطني في فيرجينيا، قبول أعداد كبيرة من القوات للتمركز في العاصمة واشنطن، مع قرب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وحسب صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، جاءت قوات الحرس الوطني التي تؤمن واشنطن من 18 ولاية، وذلك من أجل تعزيز الدفاع في أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، وتحسبًا لمزيد من الحوادث في الأيام التي تسبق تنصيب بايدن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعناصر من قوات الحرس الوطني نائمين في أروقة مبنى الكابيتول، الذي اقتحمه أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وبدأ الحرس الوطني في فيرجينيا، قبول التبرعات من حزم الرعاية للقوات المتمركزة في العاصمة.

وأكد الحرس الوطني أن أفراد الخدمة يحتاجون إلى وجبات خفيفة ومستلزمات النظافة الأساسية والمشروبات والبطاريات.

وكان الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، أعلن الاثنين الماضي، أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفا في المدينة بحلول السبت المقبل، لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.
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