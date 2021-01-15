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مرأة

دراسة جديدة تتوصل إلى أدلة جديدة حول خفض حقن البلازما لعدد وفيات كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
توصلت دراسة جديدة إلى أن حقن البلازما في فترة النقاهة يمكن أن يساعد في تقليل عدد وفيات فيروس كورونا

درس الباحثون الأشخاص المصابين بـ COVID-19 الذين تلقوا بلازما الدم من مرضى فيروس كورونا المتعافين.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عند إعطاء البلازما في وقت مبكر بما فيه الكفاية، كان لدى المرضى الذين تلقوا بلازما غنية بالأجسام المضادة خطر الوفاة أقل بمقدار الربع من أولئك الذين أعطوا بلازما بتركيزات منخفضة من الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا COVID-19

يقول الفريق ، من Mayo Clinic في مدينة روتشستر ، إن العلاج يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا حتى يتلقى عدد كافٍ من الناس لقاحات ضد فيروس كورونا لتحقيق مناعة القطيع.

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