أخبار التكنولوجيا..اشتر آيفون 8 بـ 4700 جنيه.. سعر ومواصفات أوبو Oppo A93 5G قبل طرحه رسميا

نجح هاتف

الذكي الأكثر شهرة فى العالم فى تكوين محبين بالملايين منذ ظهور أول نسخة من الهاتف فى عام 2007، حيث أفضل تجربة إستخدام ممكنة، والتى تجمع بين التصميم الأنيق و الأداء المميز، بينما النمشكلة الأبرز هي إرتفاع سعر منتجات آبل معادتها، و لكن مع هذا العرض تستطيع شراء

8 بأقل سعر ممكن.