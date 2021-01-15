أخبار التكنولوجيا..اشتر آيفون 8 بـ 4700 جنيه.. سعر ومواصفات أوبو Oppo A93 5G قبل طرحه رسميا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
نجح هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم فى تكوين محبين بالملايين منذ ظهور أول نسخة من الهاتف فى عام 2007، حيث أفضل تجربة إستخدام ممكنة، والتى تجمع بين التصميم الأنيق و الأداء المميز، بينما النمشكلة الأبرز هي إرتفاع سعر منتجات آبل معادتها، و لكن مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 8 بأقل سعر ممكن.
كشفت التسريبات الأخيرة خطط شركة أوبو Oppo العالمية، للإعلان عن هاتفها الأحدث A93 5G، غدا الجمعة الموافق 15 يناير، والذي تم إدراجه أمس ضمن قوائم شركة China Telecom والتس كشفت عن المواصفات الكاملة للهاتف الجديد.
كشفت شركة الكاتيل، رسميا عن هاتف ذكي جديد ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة تحت اسم (alcatel 3L (2021، وهو لا يجلب الكثير من الإمكانيات الحديثة ولكنه ينافس الهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة السعرية.
أعلنت شركة أيسر Acer، من خلال فعاليات معرض CES 2021، عن نسخة جديدة من حاسبها المحمول المخصص للألعاب Nitro 5، والذي حصل على ترقيات كبيرة في أقسام الرسومات والمعالجة والعرض، إلى جانب لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية حمراء.
لم يمر سوى أسبوعين على بداية العام الجديد، وبدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى الكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف بجميع الفئات الرائدة والمتوسطة والرخيصة، ومن بينها شركة سامسونج، حيث أعلنت الشركة الكورية الجنوبية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير عن أول هواتفها الرخيصة لعام 2021.
كشفت التسريبات الأخيرة حول هاتف أوبو القادم Find X3 Pro، الصور الرسمية التي تكشف التصميم النهائي الذي سيأتي به الهاتف الخارق، واليوم أوضح حساب الشركة الصينية الرسمي على شبكة ويبو Weibo، أن تشكيلة فايند أكس 3 سيتم الإعلان عنها في شهر مارس 2021.
ظهرت العديد من التسريبات خلال الأسبوعين الماضيين، حول استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتف ذكي جديد، ضمن سلسلة F التابعة لها، والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy F62، وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina".