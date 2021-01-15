تناقش تطوير خط المترو الأول.. نقل النواب أول لجنة نوعية تبدأ عملها ببرلمان 2021





تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح غدا السبت، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج حلوان.





ويعد اجتماع اللجنة غدا السبت هو الأول لها، والأول بين كافة اللجان النوعية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بحرص من رئيسها النائب علاء عابد علي مواصلة العمل والقيام بدور اللجنة المنوط بها لدعم الدولة المصرية فى ملف النقل والمواصلات علي كافة المستويات، والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية فيما يتم من إنجازات والتغلب بالرؤي والأفكار علي ما به من إشكاليات لصالح الوطن والمواطن.





جدول أعمال اجتماع اللجنة تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة- مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3مليون و5آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





وتستهدف الإتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.



