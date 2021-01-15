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أخبار العالم

لمنع التهريب.. قرار عاجل من وزير الاقتصاد اللبناني

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:16 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
وجه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمه نداء لوزارة الدفاع الوطني حيث طلب فيه من قوي الجيش اللبناني، بتوقيف الشاحنات التي تنقل الطحين والعلف على الأراضي اللبنانية وخاصة بالقرب من الحدود. 

وطالب وزير الاقتصاد اللبناني من قوي الجيش بضرورة التأكد من سائق الشاحنة بأنه يملك قسائم رسمية تؤكد ملكية الطحين والعلف والجهة المرسل اليها مع الفاتورة والعنوان ورقم الهاتف. 

وشدد الوزير اللبناني في ندائه على ضرورة  مصادرة الكمية للمنفعة العامة إذا لم يكن مع السائق المستندات الرسمية. 

وأكد الوزير راوول نعمه ان الهدف من ذلك هو منع الاحتكار أو التهريب أو الاستغلال في السوق السوداء. 

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