ضبط عصابة بحوزتها 15 مليون إسترليني بعد مداهمات بلندن

اتهم أربعة أعضاء من عصابة إجرامية ألبانية بارتكاب جرائم غسل أموال وتجارة مخدرات بعد مداهمات في أنحاء لندن وإسيكس.





ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، استهدف ضباط من وكالة الجريمة الوطنية مع فرق من شرطة العاصمة وشرطة إسيكس عددًا من الممتلكات العامة صباح الأربعاء.





وخلال المداهمة استعادت فرق البحث مبلغ 340 ألف جنيه إسترليني نقدًا و ضبط كوكايين تقدر قيمته بنحو 400 ألف جنيه إسترليني.





تم القبض على فلوريان محسي ، 22 عامًا ، للاشتباه في جرائم مخدرات والهجرة.





كما تم القبض على رابع هو عظيم جاشي (26 عامًا) للاشتباه في جرائم مخدرات.





داهم الضباط عناوين في لندن وإسيكس حيث استعادوا كميات كبيرة من الأدلة.





في أحد المنازل، استعاد الضباط حقيبة بها ما يقرب من 100000 جنيه إسترليني نقدًا بداخلها.





قاد هذه الحملة الضباط وقد استهدفوا عنوان في إسيكس حيث استعادوا مبلغًا إضافيًا قدره 140 ألف جنيه إسترليني نقدًا وعاملًا كيميائيًا يستخدم في قطع الكوكايين.