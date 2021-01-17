نانسي عجرم عن أزمة كورونا: أثرت بالسلب على حالتنا النفسية ونواجه مصيرا مجهولا .. فيديو

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن قلقها إزاء استمرار أزمة وباء كورونا وارتفاع اعداد المصابين في لبنان.





وقالت نانسي عجرم لقناة LBC إن الوضع أصبح سيئا بشكل كبير، والالتزام في البيوت هو الحل من أجل تخطي تلك الأزمة.





وأضافت الفنانة اللبنانية:"أخبار كورونا تؤثر على نفسيتنا بشكل سلبي، ونحن لا نعلم ماذا ينتظرنا وماذا سيحدث لنا ولبلدنا لأننا نواجه مصيرا مجهولا".

تسلّمت نانسي عجرم من أنغامي درع المليون إعجاب، وهي شاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان."

من جانبه قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل."



