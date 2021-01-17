إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين الهامة التى سيناقشها مجلس النواب الحالى ، فى ظل تعطل إقراره من البرلمان السابق ، على الرغم من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عليه بشكل نهائى.





في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد،

وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.





الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة





وأعفى قانون المرور عدد من الفئات من رسوم رخصة القيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، غلى جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.









قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد



كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.





غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل



* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة



* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار



5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى



2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.



شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة



كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:

- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص



– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.



– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.



– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.



– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.



– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.



– يخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.



- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية



- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.



- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.





شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد



وضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي:

ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة

ـ التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

ـ تركيب GPS

ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء