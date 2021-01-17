سلبيات وملاحظات.. وكيل مجلس النواب يكشف أسباب استدعاء رئيس الحكومة والوزراء

صرح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب عقب اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، أن اللجنة العامة للمجلس نظرت اليوم فى أهم الموضوعات على جدول أعمالها ومنها موضوع مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها "مصر تنطلق 2018 -2022".





وأضاف المستشار أحمد سعد الدين، خلال حواره ببرنامج الآن المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا البرنامج حاذت به الحكومة علي ثقة البرلمان طبقا للمادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.





وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه فى ضوء التقرير المقدم من الحكومة عن تنفيذ البرنامج الفترة من 7/2018 إلى 6/2020 تم النظر فى هذا التقرير وتبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات على أداء الحكومة بالنسبة لتنفيذ البرنامج المقدم منها.





وتابع وكيل مجلس النواب، أنه لذلك قررت اللجنة العامة اليوم استعداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء للحضور أمام المجلس في جلسات عامة متتابعة يتم ترتيبها بمعرفة مكتب المجلس.



