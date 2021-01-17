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محافظات

لعدم الالتزام بإجراءات كورونا.. تحرير 322 محضر غرامة فورية وغلق 194 منشأة بالمنوفية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:36 م
الحملات على المحلات
الحملات على المحلات
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث كشف محافظ المنوفية عن تحرير (322) محضر غرامات فورية خلال يومين لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وكذا غلق (194) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا بأنه تم غلق 51 محل تجاري و9 ورش و35 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 48 سرادق فرح وعزاء وفض 42 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 9 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.

وفى ذات السياق أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكل المنشآت الخدمية، والالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة بسلام.
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