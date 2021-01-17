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رياضة

توتنهام يفوز على شيفيلد 3-1 في البريميرليج

الأحد 17/يناير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره شيفيد يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف،  في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الإيفواري سيرجي أورييه التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة الخامسة برأسية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية من سون هيونج مين.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص ماكجولدريك الفارق لـ  شيفيلد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 59، لكن ندومبلي أكد انتصار توتنهام بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 33 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.
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