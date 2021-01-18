متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من كشف لغز عثور عدد من الاهالى على جثة فتاة داخل عشة من البوص خلف سوق طلخا المطور حيث تبين انها متزوجه وتاركه لمنزل الزوجيه منزل ٣ أشهر وتعمل بائعه متجوله وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاه طبيعيه.





وورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من الاهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بداخل عشة من البوص خلف منطقة " سوق طلخا المطور " بجوار محطة السكة الحديد بطلخا.





وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها ربة منزل تدعى بسنت ح ا ت ٢٠ عاما بائعة متجولة ومقيمة قرية " ميت الكرما " دانرة المركز وترتدي ملابسها كاملة ( جلباب احمر فى كحلي ) حليقة الشعر ، ولا توجد بها ثمة اصابات ظاهرية .





وبسوال كل من والدها ٥٣ عاما عامل عادي و شقيقها محمد ١٣ عاما عامل عادي ، ومقيمين بندر طلخا و زوجها محمود م ب ٣٢ عاما عامل عادي ومقيم قرية " ميت الكرماء" دائرة المركز ، قررا ان المتوفاة متزوجة وتاركة لمنزل الزوجية منذ حوالي ٣ أشهر ولم يقوما بتحرير ثمة محاضر ، وانها تعمل بائعة متجولة ومعتادة استجداء المارة والمبيت على ارصفة الطرقات ، ولم يشتبهوا في وفائها جنائيا واضاف الثاني والثالث انها كائت تتعاطى المواد المخدرة .





وبسوال كل من نبوية ع ا ت ٤٩ عاما بائعة متجولة ، ومقيمة قرية " بشيش " دائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية و فتحية ح م ي ٦ه عاما بائعة متجولة ، ومقيمة شارع " العراقي " بندر طلخا قررتا بقيامهما بحلق شعر المتوفاة بتاريخ ٣ من الشهر الجاري بناء على طلبها لمعاناتها من التهاب جلدي حشري بالرأس ولم تشتبها بوفائها جنائية وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة على ذمة تصرفات النيابة العامة .



