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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تتفق مع مطربين مصريين بالخارج لإطلاق الأغنية الرسمية لـ اتكلم عربي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:15 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلا من الموزع الموسيقي ستيفن سيمون، والمغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا إيمي فريجه، لتهنئتهما على نجاح الأوبريت الغنائي "اسلمي يا مصر/ بلادي بلادي" وهي الأغاني التي أعادوا توزيعها وغنائها بمشاركة مجموعة من شباب المطربين المصريين بالخارج من 6 مدن مختلفة حول أنحاء العالم، في عمل فني مبدع بعثوا فيه معاني الانتماء والحب للوطن.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لكل المشاركين في الأوبريت الغنائي الجماعي من الشباب المصريين بالخارج، والذي مزجوا فيه بين النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" والأغنية الوطنية الشهيرة "اسلمي يا مصر"، في عمل فني متميز استطاعوا من خلاله أن يبعثوا معاني الانتماء، لذلك حقق هذا العمل الفني نجاحا وانتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا سنسعى للبناء على نجاح هذا الأوبريت الغنائي عن طريق إعداد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية (اتكلم عربي)، والتي أهدى كلماتها الدكتور مدحت العدل للمبادرة، وغناء مجموعة الشباب المصري بالخارج الذي شارك في الأوبريت الغنائي، إذ أنهم يتمتعون بقدرات فنية رائعة وانسجام فني كبير، سيؤدي إلى نجاح أغنية المبادرة ويساعد في تحقيق أهدافها".

ووجهت الوزيرة الشكر للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، لإهدائه وزارة الهجرة كلمات الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، انطلاقا من حسه الوطني وتقديرا لما تسعى إليه المبادرة من أهداف عدة على رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية في ذلك التوقيت الهام الذي نواجه فيه حرب الهوية، مؤكدة أن مشاركة الدكتور مدحت العدل في هذا العمل الفني المرتقب سيضيف بعدا وطنيا وإنسانيا هاما.

من جانبه، أعرب الموزع الموسيقي ستيفن سيمون عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تهنئتها لفريق عمل الأوبريت الغنائي، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي حول هذا العمل كان تعبيرا من شباب المصريين بالخارج عن حبهم للوطن، تجسد ذلك في مشاركة 6 مغنيين مصريين من مدن مختلفة حول العالم.

من جهتها ، أكدت المغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا "إيمي فريجه" على سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الفني المتميز الذي لاقى استحسان جمهور كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشر الفيديو الخاص بالأوبريت.

كما وجهوا الشكر لوزيرة الهجرة على اختيار كل المشاركين في الأوبريت الغنائي، للمشاركة في إعداد وغناء الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، معتبرين ذلك تكريما على نجاح عملهم الفني، لما تحظى به المبادرة الرئاسية من اهتمام كبير على مستوى الدولة المصرية، كذلك دورها تجاه الأجيال الناشئة من المصريين بالخارج. 
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