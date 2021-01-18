وزير التنمية المحلية أمام البرلمان: إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن أنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك فى مشروعات الطرق والكبارى لتسهيل حركة المرور والربط الإقتصادى وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.





وأضاف شعراوى، حلال استعراضه أداء وزارته خلال الفترة الأخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاه يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسيرر حركة المرور ونقل المنتجات





وتابع، ايضا من المستهدف رفع كفاءة 10 الاف كم طرق و10 كبارى سيارات ومشاه.





وحرص شعراوى، فى بداية كلمته على توجيه الشكر لمجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية على دورهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية





وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة و أكد مدبولي على ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة، وتتمثل اهم اهداف هذا البرنامج هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة لنفس معدلات النمو التي وصلنا اليها قبل جائحة كورونا، وهي اكثر من 6%، الي جانب تحسين كل المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية.



