الصحة العالمية تحذر من ارتفاع جنوني في وفيات كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من ارتفاع جنوني في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.
وقال كبير خبراء الطوارئ في الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب كورونا إلى 100 ألف في الأسبوع، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف رايان في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.
وتابع: "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".
من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة المنظمة، بروس إيلوارد، عن أمله في أن تحصل الدول الفقيرة على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح إيلوارد أنه يتم حاليًا إجراء مناقشات مفصلة مع "فايزر لضمان وصول لقاحها إلى الدول الأكثر فقرًا.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج منظمة الصحة العالمية "كوفاكس" توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في فبراير ومن المستهدف توزيع ما بين مليارين وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.
وأبرمت المنظمة اتفاقات مع عدد من الموردين منهم "أسترازينيكا" و"معهد سيروم" الهندي للأمصال.
وأظهرت بيانات المنظمة أن 44 دولة استخدمت حتى الآن لقاح "فايزر" من بين 50 دولة بدأت برامج