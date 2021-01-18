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وزير الإعلام الأردني : زيارة الرئيس السيسي تعكس تقدير الأردن لمصر.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:52 م
الأردن ومصر
الأردن ومصر
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إبراهيم القادري
قال علي العايد وزير الإعلام الأردني، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن جاءت بناء على دعوة من ملك الأردن وهذا يعكس التقدير الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه مصر لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن المصالح العربية .

وأضاف العايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن هذه الزيارة امتداد لزيارات وتواصل مستمر علي كافة الأصعدة بين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي. مشيرا الي ان هناك تنسيقا كاملا ومستمرا بين البلدين .

وأوضح العايد ،: هناك قضايا كثيرة تتقاسم فيها الرؤى بين الأردن ومصر بالإضافة إلى العلاقة الأخوية التي تربط الملك عبد الله بالرئيس السيسي وهذا نابع من حرص البلدين على تعميق المصالح بينهما.
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