وزير الإعلام الأردني : زيارة الرئيس السيسي تعكس تقدير الأردن لمصر.. فيديو

قال علي العايد وزير الإعلام الأردني، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن جاءت بناء على دعوة من ملك الأردن وهذا يعكس التقدير الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه مصر لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن المصالح العربية .





وأضاف العايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن هذه الزيارة امتداد لزيارات وتواصل مستمر علي كافة الأصعدة بين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي. مشيرا الي ان هناك تنسيقا كاملا ومستمرا بين البلدين .



