لاستقرار الحدود مع سوريا.. بريطانيا تمنح لبنان 100 مركبة مدرعة لاند روفر

تبحر اليوم من الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة البريطانية ، سفينة انجليزية متجهة إلى لبنان مع مئة مركبة دورية مدرعة (Land Rover RWMIK) هبة من الحكومة البريطانية إلى الجيش اللبناني.





جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة البريطانية لدي بيروت.





وأكدت السفارة البريطانية لدي بيروت، ان تلك المركبات الدورية المدرعة، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، ستعزز الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا ، بجانب مساعدتها الجيش اللبناني على التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل البلاد.





وذكرت السفارة في بيانها قائلة : بدعم من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، شهدنا انتشار أربعة أفواج حدودية وبناء أكثر من 75 برجا حدوديا وتوفير 350 لاند روفر وتدريب أكثر من 11000 عنصر لمواجهة محاولات المتطرفين والمهربين من الدخول خلسة من سوريا إلى لبنان.





ومن جانبه أعرب القائم بالأعمال البريطاني في لبنان الدكتور مارتن لنجدن عن مساعدات بلاده للجيش اللبناني حيث ستحدث هذه المركبات فرقا حقيقيا في عمل أفواج الحدود البرية التي تبذل جهودا لضمان حياة أكثر أمانا للمجتمعات كافة في لبنان.



